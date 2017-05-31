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亚洲 | 2017年 5月 31日 星期三 22:42 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连降12日，因各类船舶需求下滑

路透5月31日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三连降第12个交易日，因各类型船舶运费齐降。

整体乾散货运价指数降22点，或2.44%，报878点，为3月1日以来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数跌53点，或3.39%，报1,511点。海岬型船舶日均获利下滑431美元，报11,053美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数降13点，或1.54%，收报829点。日均获利下滑106美元，报6,658美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数下跌14点，报698点，灵便型船运价指数跌6点，报455点。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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