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亚洲 | 2017年 6月 1日 星期四 22:20 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数触及14周低点

路透6月1日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四触及14周低点，因各类型船舶运费齐降。

整体乾散货运价指数降28点，或3.19%，报850点，为2月23日以来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数跌81点，或5.36%，报1,430点。海岬型船舶日均获利下滑678美元，报10,375美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数降19点，或2.29%，收报810点，为1月4日来最低。日均获利下滑156美元，报6,502美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数下跌13点，报685点，灵便型船运价指数跌6点，报449点。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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