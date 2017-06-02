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亚洲 | 2017年 6月 2日 星期五 22:10 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连跌14日，降至2月22日来最低

路透6月2日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五连跌第14日，因各类型船舶运费齐降。

整体乾散货运价指数降20点，或2.35%，报830点，为2月22日以来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数跌56点，或3.92%，报1,374点。海岬型船舶日均获利下滑410美元，报9,965美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数降18点，或2.22%，收报792点，为10月13日来最低。日均获利下滑144美元，报6,358美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数下跌11点，报674点，灵便型船运价指数跌3点，报446点。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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