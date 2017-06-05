版本:
中国
亚洲 | 2017年 6月 5日 星期一 21:52 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连跌15日，降至逾三个月最低

路透6月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一连跌第15日，因各类型船舶运费齐降。

整体乾散货运价指数降9点，或1.08%，报821点，为逾三个月最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数跌21点，或1.53%，报1,353点。海岬型船舶日均获利下滑128美元，报9,837美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

中国铁矿石期货周一连续第二个交易日攀升，不过钢铁价格持续下滑将铁矿石价格从日高拉回。

钢铁价格走软可能限制中国钢铁厂补充铁矿石库存的兴致。

铁矿石运输占海岬型船运量的约三分之一。

波罗的海巴拿马型船运价指数降3点，或0.38%，收报789点。日均获利下滑20美元，报6,338美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数下跌8点，报666点，灵便型船运价指数跌5点，报441点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐