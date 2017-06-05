全球航运：波罗的海乾散货运价指数连跌15日，降至逾三个月最低

国际油市：亚洲汽油裂解价差跳升，因库存下滑及现货需求强劲
路透新加坡6月23日 - 亚洲汽油裂解价差跳升至九日高位每銿9.91美元，为6月12日以来最高，受现货需求强劲、库存下滑、及美国夏季驾车旺季需求坚稳的预期等因素支撑。
路透6月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一连跌第15日，因各类型船舶运费齐降。
整体乾散货运价指数降9点，或1.08%，报821点，为逾三个月最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数跌21点，或1.53%，报1,353点。海岬型船舶日均获利下滑128美元，报9,837美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
中国铁矿石期货周一连续第二个交易日攀升，不过钢铁价格持续下滑将铁矿石价格从日高拉回。
钢铁价格走软可能限制中国钢铁厂补充铁矿石库存的兴致。
铁矿石运输占海岬型船运量的约三分之一。
波罗的海巴拿马型船运价指数降3点，或0.38%，收报789点。日均获利下滑20美元，报6,338美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
超灵便型船运价指数下跌8点，报666点，灵便型船运价指数跌5点，报441点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透新加坡6月23日 - 亚洲汽油裂解价差跳升至九日高位每銿9.91美元，为6月12日以来最高，受现货需求强劲、库存下滑、及美国夏季驾车旺季需求坚稳的预期等因素支撑。
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路透吉隆坡6月23日 - 马来西亚棕榈油期货周五傍晚下跌，四个交易日来有三日下跌，因预期产量增加。 马来西亚衍生品交易所指标9月棕榈油期货跌0.2%至每吨2,442马币(林吉特)。 合约成交量为24,646口，每口25吨。 “棕榈油价格下跌，是因市场预期产量将上升，特别是在开斋节假期之后。”吉隆坡一期货交易商说。 马来西亚市场下周初将因假期休市，6月28日恢复交易。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油上涨0.5%，大连商品交易所9月豆油跌0.3%。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)