全球航运：波罗的海乾散货运价指续跌，因巴拿马和小型船舶需求疲弱

路透6月6日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二小跌，因海岬型船舶运价反弹不足以抵消巴拿马和小型船舶运费回落造成的拖累。

整体乾散货运价指数降3点，或0.37%，报818点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数升13点，或0.96%，报1,366点。日均获利上涨123美元，报9,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

“海岬型船舶运价结束数周连跌的颓势，受助于太平洋盆地航运活动反弹，”Clarksons Platou Securities的分析师在一份报告中称。

波罗的海巴拿马型船运价指数降6点，或0.76%，收报783点，为去年10月12日以来最低。日均获利下滑51美元，报6,287美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。