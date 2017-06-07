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亚洲 | 2017年 6月 7日 星期三 21:14 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指结束16日连跌，因海岬型船舶运价上涨

路透6月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三上扬，结束16日连跌，因海岬型船舶运价上涨。

整体乾散货运价指数升3点，或0.37%，报821点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数升13点，或0.95%，报1,379点。日均获利上涨218美元，报10,178美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数持平，收报783点。日均获利下滑6美元，报6,281美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数下跌6点，报652点，灵便型船运价指数跌5点，报429点。(完) (编译 母红; 审校 李军)
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