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亚洲 | 2017年 6月 8日 星期四 21:30 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因较大型船舶运费上升

路透6月8日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四上涨，受海岬型船和巴拿马型船运费上升支撑。

整体乾散货运价指数升3点，或0.37%，报824点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数升2点，或0.15%，报1,381点。日均获利上涨110美元，报10,288美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数升10点或1.28%，收报793点。日均获利增加80美元，报6,361美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数下跌3点，报649点，灵便型船运价指数跌4点，报425点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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