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亚洲 | 2017年 6月 9日 星期五 21:30 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连升第三日，因较大型船舶运费上升

路透6月9日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五连续第三日上涨，受海岬型船和巴拿马型船运费上升支撑。

整体乾散货运价指数升25点，或3.03%，报849点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数升57点，或4.13%，报1,438点。日均获利上涨733美元，报11,021美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数升20点或2.52%，收报813点。日均获利增加156美元，报6,517美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数升5点，报654点，灵便型船运价指数持平，报425点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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