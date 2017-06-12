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亚洲 | 2017年 6月 12日 星期一 21:04 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连升第四日，因较大型船舶运费上升

路透6月12日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一连续第四日上涨，受海岬型船和巴拿马型船运费上升支撑。

整体乾散货运价指数升21点，或2.47%，报870点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数升43点，或2.99%，报1,481点。日均获利上涨556美元，报11,577美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数升20点或2.46%，收报833点。日均获利增加162美元，报6,679美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数升4点，报658点，灵便型船运价指数跌1点，报424点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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