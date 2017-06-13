版本:
中国
亚洲 | 2017年 6月 13日 星期二 21:10 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数持平，之前连涨四日

路透6月13日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二持平，因海岬型船舶运费回落，抵消了和巴拿马和超灵便型船舶运费上升。

整体乾散货运价指数持平在870点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数跌39点，或2.63%，报1,442点。日均获利回落312美元，报11,265美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数升32点或3.84%，收报865点。日均获利增加253美元，报6,932美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数升7点，报665点，灵便型船运价指数持平，报424点。(完) (编译 母红; 审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐