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亚洲 | 2017年 6月 14日 星期三 21:30 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数小跌，因海岬型船运费降低

路透6月14日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三小跌，因海岬型船舶运费回落。

整体乾散货运价指数跌5点，或0.57%，报865点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数跌80点，或5.55%，报1,362点。日均获利回落724美元，报10,541美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数升382点或4.39%，收报903点。日均获利增加310美元，报7,242美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数升14点，报679点，灵便型船运价指数升3点，报427点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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