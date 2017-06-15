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亚洲 | 2017年 6月 15日 星期四 21:41 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下挫，因海岬型船运费续降

路透6月15日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四下挫，因海岬型船舶运费连续第二日下降。

整体乾散货运价指数跌10点，或1.16%，报855点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数跌85点，或6.24%，报1,277点。日均获利回落793美元，报9,748美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数升35点或3.88%，收报938点。日均获利增加277美元，报7,519美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数升11点，报690点，灵便型船运价指数升4点，报431点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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