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亚洲 | 2017年 6月 16日 星期五 21:09 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连跌第三日，仍因海岬型船运费续降

路透6月16日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五连续第三个交易日下滑，仍因海岬型船舶运费继续下降。

整体乾散货运价指数跌4点，或0.47%，报851点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数跌64点，或5%，报1,213点。日均获利大跌578美元，报9,170美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数升26点或2.77%，收报964点。日均获利增加206美元，报7,725美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数升11点，报701点，灵便型船运价指数升4点，报435点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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