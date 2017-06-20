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亚洲 | 2017年 6月 20日 星期二 21:24 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连跌第五日，受压于海岬型船运费下降

路透6月20日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二连续第五个交易日下滑，受压于海岬型船舶运费下降。

整体乾散货运价指数跌1点，或0.12%，报847点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或5.05%，报1,110点，为3月2日以来最低。日均获利下跌444美元，报8,354美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数升33点或3.35%，收报1,017点。日均获利增加265美元，报8,151美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数升9点，报717点，灵便型船运价指数升4点，报441点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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