全球航运：波罗的海乾散货运价指数连跌第五日，受压于海岬型船运费下降

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透6月20日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二连续第五个交易日下滑，受压于海岬型船舶运费下降。
整体乾散货运价指数跌1点，或0.12%，报847点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或5.05%，报1,110点，为3月2日以来最低。日均获利下跌444美元，报8,354美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数升33点或3.35%，收报1,017点。日均获利增加265美元，报8,151美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
超灵便型船运价指数升9点，报717点，灵便型船运价指数升4点，报441点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为