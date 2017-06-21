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亚洲 | 2017年 6月 21日 星期三 21:13 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数小跌，受压于海岬型船运费续降

路透6月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三小跌，受压于海岬型船舶运费续降。

整体乾散货运价指数跌3点，或0.35%，报844点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或8.11%，报1,020点。日均获利下跌669美元，报7,685美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数升53点或5.21%，收报1,070点。日均获利增加419美元，报8,570美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数升7点，报724点，灵便型船运价指数升4点，报445点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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