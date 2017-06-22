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亚洲 | 2017年 6月 22日 星期四 21:46 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，终结六连跌走势

路透6月22日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四上涨，终结了六连跌走势，受助于巴拿马型和小型船舶需求升高。

整体乾散货运价指数升11点，或1.3%，报855点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数跌27点，或2.65%，报993点，为2月22日以来最低点。日均获利下跌67美元，报7,618美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数升39点或3.64%，收报1,109点。日均获利增加318美元，报8,888美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数升10点，报734点，灵便型船运价指数升2点，报447点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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