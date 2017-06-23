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亚洲 | 2017年 6月 23日 星期五 22:11 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马和较小型船舶运费上升

路透6月23日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五连续第二日上涨，受助于巴拿马型和较小型船舶运费升高。

整体乾散货运价指数升15点，或1.75%，报870点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数跌6点，或0.6%，报987点。日均获利升128美元，报7,746美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数升29点或2.61%，收报1,138点。日均获利增加266美元，报9,114美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数升10点，报744点，灵便型船运价指数升4点，报451点。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
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