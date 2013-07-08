全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船费上升

路透7月8日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一上涨，因海岬型船费上升。

波罗的海乾散货运价指数 上涨16点或1.46%，至1,115点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。该指数今年以来已上涨约60%。

波罗的海海岬型船运价指数 上涨48点或2.49%至1,977点。日均获利增加670美元至13,407美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。