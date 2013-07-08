全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船费上升

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
路透7月8日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一上涨，因海岬型船费上升。
波罗的海乾散货运价指数 上涨16点或1.46%，至1,115点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。该指数今年以来已上涨约60%。
波罗的海海岬型船运价指数 上涨48点或2.49%至1,977点。日均获利增加670美元至13,407美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。
波罗的海巴拿马型船运价指数 下滑6点或0.6%，至1,002点。日均获利下降47美元至7,966美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。(完)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。