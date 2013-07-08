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亚洲 | 2013年 7月 9日 星期二 06:38 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船费上升

路透7月8日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一上涨，因海岬型船费上升。

波罗的海乾散货运价指数 上涨16点或1.46%，至1,115点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。该指数今年以来已上涨约60%。

波罗的海海岬型船运价指数 上涨48点或2.49%至1,977点。日均获利增加670美元至13,407美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下滑6点或0.6%，至1,002点。日均获利下降47美元至7,966美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。(完)
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