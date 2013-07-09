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亚洲 | 2013年 7月 10日 星期三 06:50 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型和巴拿马型船运需求稳定

路透7月9日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二上涨，海岬型和巴拿马型船运需求稳定。

波罗的海乾散货运价指数 上涨5点或0.45%，至1,120点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 上涨35点或1.77%至2,012点。日均获利增加249美元，或1.85%至13,656美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上涨4点或0.4%，至1,006点。日均获利增加34美元至8,000美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。(完)

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