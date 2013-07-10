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亚洲 | 2013年 7月 11日 星期四 06:37 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船费上升

路透7月10日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三上涨，巴拿马型船费上升。

波罗的海乾散货运价指数 上涨10点或0.89%，至1,130点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 上涨25点或1.24%至2,037点。日均获利增加307美元，或2.25%至13,963美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上涨18点或1.79%，至1,024点。日均获利增加139美元或1.74%至8,139美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。(完)

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