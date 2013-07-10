全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船费上升

中国汇市：人民币早盘随中间价小升，习特会前市场谨慎趋势性走势难现
路透上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三早盘随中间价小升，实际有效波动十分狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎，实需客盘仍略偏购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势。
路透7月10日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三上涨，巴拿马型船费上升。
波罗的海乾散货运价指数 上涨10点或0.89%，至1,130点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 上涨25点或1.24%至2,037点。日均获利增加307美元，或2.25%至13,963美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。
波罗的海巴拿马型船运价指数 上涨18点或1.79%，至1,024点。日均获利增加139美元或1.74%至8,139美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。(完)
路透上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三早盘随中间价小升，实际有效波动十分狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎，实需客盘仍略偏购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势。
路透东京4月5日 - 日本第四银行(Daishi Bank)和北越银行(Hokuetsu Bank)周三称，双方已达成合并业务的基本协议。这两家银行均为地方性的小型银行。
路透台北4月5日 - 台湾金融监管当局周三表示，受台币兑美元升值影响，台湾上市公司2016年汇损金额达1,339亿台币(44亿美元)。