全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船费上升

路透7月10日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三上涨，巴拿马型船费上升。

波罗的海乾散货运价指数 上涨10点或0.89%，至1,130点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 上涨25点或1.24%至2,037点。日均获利增加307美元，或2.25%至13,963美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。