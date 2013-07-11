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亚洲 | 2013年 7月 12日 星期五 06:49 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上升，因市场对巴拿马型船需求改善

路透7月11日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四上涨，因市场对巴拿马型船需求改善。

波罗的海乾散货运价指数 上涨9点或0.80%，至1,139点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 上涨10点或0.49%至2,047点。日均获利增加99美元，或0.71%至14,062美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上涨38点或3.71%，至1,062点。日均获利增加308美元或3.78%至8,447美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。(完)
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