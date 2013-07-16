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亚洲 | 2013年 7月 17日 星期三 06:25 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数小涨，巴拿马型运费上升

路透7月16日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二小涨，巴拿马型船舶运费上升。

波罗的海乾散货运价指数 上涨1点或0.09%，至1,152点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌8点或0.39%至2,044点。日均获利下降70美元至14,051美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上涨18点或1.61%，至1,136点。日均获利上涨149美元至9,036美元，为4月24日以来最高水平。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。

ICAP周一在其市场报告中称，在太平洋与大西洋，巴拿马型船都有正面人气，运费持坚。(完)

(编译 张涛; 审校 孙茉莉)

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