全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，因海岬型船获利减少

路透7月18日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四下滑，因海岬型船舶获利减少。

波罗的海乾散货运价指数 跌5点或0.43%，至1,146点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌28点或1.38%至2,006点。日均获利下降210美元至13,710美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上涨12点或1.04%，至1,165点。日均获利上涨93美元至9,265美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。

“巴拿马型船运市场本周稍早比较活跃，不断有人询价，不过大多仍处于幕后。运费短期内应维持稳定，”McQuilling Partners Inc.在其早晨市场评论中称。(完) (编译 李爽 审校 张涛)