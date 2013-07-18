全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，因海岬型船获利减少

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透7月18日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四下滑，因海岬型船舶获利减少。
波罗的海乾散货运价指数 跌5点或0.43%，至1,146点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 跌28点或1.38%至2,006点。日均获利下降210美元至13,710美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。
波罗的海巴拿马型船运价指数 上涨12点或1.04%，至1,165点。日均获利上涨93美元至9,265美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。
“巴拿马型船运市场本周稍早比较活跃，不断有人询价，不过大多仍处于幕后。运费短期内应维持稳定，”McQuilling Partners Inc.在其早晨市场评论中称。(完) (编译 李爽 审校 张涛)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。