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亚洲 | 2013年 7月 24日 星期三 06:58 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，海岬型和巴拿马型船运活动下降

路透7月23日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二下滑，因海岬型船和巴拿马型船运活动减缓。

波罗的海乾散货运价指数 跌8点或0.7%，至1,127点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌22点或1.11%，至1,956点。日均获利下降233美元至13,106美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。

波罗的海巴拿马型船运价指数 降11点或0.94%，至1,159点。日均获利下降85美元至9,219美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。(完) (编译 李爽 审校 石冠兰)
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