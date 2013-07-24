全球航运：波罗的海乾散货运价指数续跌，运费下降带来压力

路透7月24日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，因海岬型船和巴拿马型船运费进一步下跌。

波罗的海乾散货运价指数 跌10点或0.89%，至1,117点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌20点或1.02%，至1,936点。日均获利下降283美元至12,823美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。

波罗的海巴拿马型船运价指数 降14点或1.21%，至1,145点。日均获利下降115美元至9,104美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。

船运经纪公司McQuilling Partners在一份报告中指出，巴拿马型船运费短期内将继续承压。