全球航运：波罗的海乾散货运价指数续跌，运费下降带来压力

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透7月24日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，因海岬型船和巴拿马型船运费进一步下跌。
波罗的海乾散货运价指数 跌10点或0.89%，至1,117点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 跌20点或1.02%，至1,936点。日均获利下降283美元至12,823美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。
波罗的海巴拿马型船运价指数 降14点或1.21%，至1,145点。日均获利下降115美元至9,104美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。
船运经纪公司McQuilling Partners在一份报告中指出，巴拿马型船运费短期内将继续承压。
ICAP周二在报告中指出，太平洋船货运输依然不那么畅旺，进一步对海岬型船运费构成下行压力。(完) (编译 李爽 审校 石冠兰)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。