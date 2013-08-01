全球航运：波罗的海乾散货运价指数上升，因海岬型船运费上涨

路透8月1日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四上升，结束连续11日的跌势，因海岬型船船货运输仍相对稳定。

波罗的海乾散货运价指数 升4点或0.38%，至1,066点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 涨54点或2.87%，至1,935点。日均获利上升342美元至12,043美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌16点或1.51%，至1,041点。日均获利减少126美元至8,282美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。

船运经纪商Fearnleys在其周报中表示，西澳洲海岬型船运活动活跃，推高运费。(完) (编译 李爽 审校 侯向明)