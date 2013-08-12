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亚洲 | 2013年 8月 13日 星期二 06:16 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，巴拿马与海岬型船运费下滑

路透8月12日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一下跌，因海峡型和巴拿型船舶运费继续下滑。

波罗的海乾散货运价指数 下跌5点，或0.5%，至996点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌8点或0.44%，至1,805点。日均获利减少70美元至10,550美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌8点或0.84%至940点。日均获利减少60美元至7,481美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。(完)

(编译 张涛；审校 侯向明)
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