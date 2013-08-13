全球航运：波罗的海乾散货运价指数涨逾1%，海岬型船运费上升

路透8月13日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二上涨，结束此前连续七日的跌势，因海岬型船运费上升。

波罗的海乾散货运价指数 涨涨11点，至1,007点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 涨41点或2.27%，至1,846点。日均获利增加462美元至11,012美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。

“巴西铁矿石巨头淡水河谷寻找船只运输货物的传闻，也增强了海岬型船运市场的正面人气，”RS Platou Markets的分析师Frode M?rkedal表示。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌7点或0.74%至933点。日均获利减少53美元至7,428美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。

“虽然乾散货运市场的兴趣/人气今年迄今不断上升(导致资产价值上涨)，但我们注意到这种价值变动没有基本面(预期中的远期现金流)的支撑，基本面仍然疲弱，”富国银行的分析师Michael Webber在报告中表示。(完)