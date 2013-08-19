全球航运：波罗的海乾散货运价指数涨逾1%，海岬型船需求升温

路透8月19日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一上扬逾1%，得益于对海岬型船的需求升温。

波罗的海乾散货运价指数 涨13点至1,115点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跳升28点或1.33%，至2,140点。日均获利增加510美元至14,887美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。

Steel Business Briefing称，随着中国天气转凉且建筑活动升温，钢材价格料将上涨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌6点或0.65%至917点。日均获利减少47美元至7,308美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。

“我们预计近期内(干散货运)市场将保持坚挺；且最近中国公布70个大中城市中有69个的房价上涨，表明需求依然旺盛，”Arctic Securities分析师Erik Nikolai Stavseth在报告中表示。(完) (编译 徐文焰；审校 张涛)