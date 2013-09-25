全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，海岬和巴拿马型船运费上升

路透9月25日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三上涨，因对海岬型船和巴拿马型船舶的需求增强。

乾散货运价指数涨106点或5.2%至2,127点，为2011年10月来最高。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

最近几个月的航运运费用一直呈上升趋势，中国的铁矿石需求以及其他国家的政治风险上升予以提振。

波罗的海海岬型船运价指数 升76点，或1.8%，至4,329点。海岬型船舶日均获利上升2,206美元至42,211美元，为连续第九天上升。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 涨143点或8.9%至1,745点。日均获利上涨1,144美元至13,989美元，迄今已是连续第20天上涨。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。(完)