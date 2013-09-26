全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因海岬型船运费下挫

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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路透9月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四下跌，结束连续九日涨势，因海岬型船运费下滑。
乾散货运价指数下跌14点或0.66%至2,113点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 下挫136点，或3.14%，至4,193点。海岬型船舶日均获利下跌1,398美元至40,813美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。
但波罗的海巴拿马型船运价指数 涨49点或2.81%至1,794点。日均获利上涨397美元至14,386美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。(完)
(编译 张荻 审校 李爽)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编