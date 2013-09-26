全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因海岬型船运费下挫

路透9月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四下跌，结束连续九日涨势，因海岬型船运费下滑。

乾散货运价指数下跌14点或0.66%至2,113点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下挫136点，或3.14%，至4,193点。海岬型船舶日均获利下跌1,398美元至40,813美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

但波罗的海巴拿马型船运价指数 涨49点或2.81%至1,794点。日均获利上涨397美元至14,386美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。(完)