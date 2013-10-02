全球航运：波罗的海乾散货运价指数上扬，受巴拿马型船费率上涨推动

路透10月2日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三上升，为五日来首次，受巴拿马型船费率上涨推动。

乾散货运价指数上涨14点或0.7%至2,008点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上涨27点或1.51%至1,813点。日均获利增加222美元至年内新高14,538美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。

波罗的海海岬型船运价指数 跌6点，或0.16%，至3,810点。海岬型船舶日均获利上升196美元至36,265美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。(完)