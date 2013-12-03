全球航运：波罗的海乾散货运价指数上扬，因海岬型船和巴拿马型船运费上升

路透12月3日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二上涨，因波罗的海海岬型船和巴拿马型船费率上升。

乾散货运价指数涨57点，或3.06%至1,922点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 涨122点，或3.82%，至3,316点。日均获利上涨1,368美元，至27,041美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升46点，或2.71%至1,741点。日均获利升366美元至13,903美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)