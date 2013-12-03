全球航运：波罗的海乾散货运价指数上扬，因海岬型船和巴拿马型船运费上升

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透12月3日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二上涨，因波罗的海海岬型船和巴拿马型船费率上升。
乾散货运价指数涨57点，或3.06%至1,922点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 涨122点，或3.82%，至3,316点。日均获利上涨1,368美元，至27,041美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。
波罗的海巴拿马型船运价指数 升46点，或2.71%至1,741点。日均获利升366美元至13,903美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。