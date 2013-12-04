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亚洲 | 2013年 12月 4日 星期三 23:31 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连升第八日，因对大型船的需求上升

路透12月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三连续第八日上涨，反映对海岬型船和巴拿马型船需求强劲。

乾散货运价指数涨72点，或3.75%至1,994点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 涨165点，或4.98%，至3,481点。日均获利上涨1,858美元，或6.87%，至28,899美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升54点，或3.10%，至1,795点。日均获利升435美元，至14,338美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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