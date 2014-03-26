全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因海岬型船和巴拿马型船运费大跌

欧洲汇市：英镑恢复涨势，受英国大选的乐观情绪推动
路透伦敦4月20日 - 英镑兑美元周四上涨，而美元普遍走低。调查显示，英国首相特雷莎梅的保守党有望在6月的大选中获得压倒性胜利，从而使她在两年的退欧谈判中获得更多授权。
路透3月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三下跌，因海岬型船和巴拿马型船运费下降。
乾散货运价指数跌82点，至1,496点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 下滑232点，或7.75%，至2,761点。日均获利大跌2,418美元，至21,896美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。
波罗的海巴拿马型船运价指数 降26点，或2.39%，报1,062点。日均获利跌208美元，至8,561美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月20日 - 英镑兑美元周四上涨，而美元普遍走低。调查显示，英国首相特雷莎梅的保守党有望在6月的大选中获得压倒性胜利，从而使她在两年的退欧谈判中获得更多授权。
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选