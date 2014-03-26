全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因海岬型船和巴拿马型船运费大跌

路透3月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三下跌，因海岬型船和巴拿马型船运费下降。

乾散货运价指数跌82点，至1,496点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下滑232点，或7.75%，至2,761点。日均获利大跌2,418美元，至21,896美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 降26点，或2.39%，报1,062点。日均获利跌208美元，至8,561美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)