全球航运：波罗的海乾散货运价指数连跌五日，因巴拿马型船运费下降

路透3月31日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一连跌第五个交易日，因拿马型船运费下降。

乾散货运价指数跌11点，至1,362点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升16点，或0.63%，至2,573点。日均获利升268美元，至19,479美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下降36点，或3.68%，报942点。

巴拿马型船日均获利下降288美元，至7,600美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)