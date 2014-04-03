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货币新闻 | 2014年 4月 4日 星期五 01:00 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因海岬型船和巴拿马型船运价下降

路透4月3日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四连跌第八个交易日，因海岬型船和巴拿马型船运价下降。

乾散货运价指数跌38点，或2.99%，至1,235点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下降75点，或3.1%，至2,343 点。日均获利降691美元，至16,984美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下降31点，或3.58%，报836点。

巴拿马型船日均获利下降250美元，至6,745美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)
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