全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因海岬型船和巴拿马型船运价下降

香港已公布经济指标--2017/4/27
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 20
路透4月3日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四连跌第八个交易日，因海岬型船和巴拿马型船运价下降。
乾散货运价指数跌38点，或2.99%，至1,235点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 下降75点，或3.1%，至2,343 点。日均获利降691美元，至16,984美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。
波罗的海巴拿马型船运价指数 下降31点，或3.58%，报836点。
巴拿马型船日均获利下降250美元，至6,745美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 20
路透台北4月27日 - 台湾股市周四下跌，基本追随亚洲股市走势，并 终结了本周的涨势；台币亦从上日触及的两年半盘中高位回撤。 亚股下挫，此前美国的税改计划未能鼓舞投资者，但全球经济增长前 景和欧洲政治风险相关忧虑的缓解，仍支撑市场人气。 0157GMT，台湾加权股价指数 跌0.14%至9,842.22点，周三收 高0.2%。 汽车类指数 领跌，下滑0.71%。金融保险类指数 下挫0 .3%。 交投活跃的个股中，永丰金 下滑0.75%。(完) (编译 王琛/杜明霞；审校 李爽)
路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。 0145GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小跌0.2%至每吨5 ,704.50美元，上日收盘几乎持平。周三铜价一度触及4月18日以来最高水 平5,738美元，从本月稍早所及的逾三个月低位5,530美元反弹。 上海期交所期铜 持平于每吨46,250元人民币(6,709美元)。 在一系列中国工业数据出炉之前，LME与上海期交所期货合约成交量较低 。