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市场报道 | 2014年 6月 10日 星期二 00:12 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上扬，因海岬型船运费攀升

路透6月9日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一上扬，主要是因海岬型船运费攀升。

乾散货运价指数升10点，或1.01%，在999点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升53点，或2.96%，至1,846点。巴拿马型船日均获利大涨4.1%，报15,100美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌14点，或1.93%，至713点。日均获利回落1.7%，至5,700美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)

(编译 母红; 审校 李军)
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