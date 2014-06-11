版本:
中国
市场报道 | 2014年 6月 11日 星期三 23:30 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，因较大型船舶运费降低

路透6月11日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三下滑，因海岬型船和巴拿马型船运价走软。

乾散货运价指数跌31点，或3.09%，报973点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌39点，或2.05%，至1,864点。巴拿马型船日均获利重挫4.5%，报14,800美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌21点，或3%，至678点。日均获利下跌3.6%，至5,400美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)

(编译 李军; 审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐