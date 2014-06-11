全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，因较大型船舶运费降低

美国热股：美国银行季度获利大增44%，盘初小涨
路透4月18日 - 美国以资产计第二大银行--美国银行公布季度获利大增44%，因利率上升使贷款获利增加，而且交易增长提振了营收。截至3月31日止的三个月，美国银行可归属于股东的净利增至43.5亿美元，上年同期为30.2亿美元。每股盈余从上年同期的0.28美元增至0.41美元。
路透6月11日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三下滑，因海岬型船和巴拿马型船运价走软。
乾散货运价指数跌31点，或3.09%，报973点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 跌39点，或2.05%，至1,864点。巴拿马型船日均获利重挫4.5%，报14,800美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。
波罗的海巴拿马型船运价指数 跌21点，或3%，至678点。日均获利下跌3.6%，至5,400美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透4月18日 - 美国以资产计第二大银行--美国银行公布季度获利大增44%，因利率上升使贷款获利增加，而且交易增长提振了营收。截至3月31日止的三个月，美国银行可归属于股东的净利增至43.5亿美元，上年同期为30.2亿美元。每股盈余从上年同期的0.28美元增至0.41美元。
路透4月18日 - 高盛集团公布季度获利低于预期，因投行业务的获利被低迷的交易营收所抵消。高盛来自交易的季度总营收下降2.4%至33.6亿美元，为五个季度以来最低。固定收益、外汇和大宗商品部门(FICC)的营收仅增长1.3%至16.9亿美元。
道琼工业指数下跌91.95点，或0.45%，至20,544.97点；标准普尔500指数降8.51点，或0.36%，至2,340.5点；纳斯达克指数跌18.78点，或0.32%，至5,838.00点。(完) (编译 刘静；审校 母红)