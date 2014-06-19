更正-全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船舶运费走软(6月13日)

(更正：正文第三段译文有误，“巴拿马型船”改正为“海岬型船”)

路透6月13日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五下滑，因海岬型船和巴拿马型船运价走软。

乾散货运价指数跌33点，或3.51%，报906点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌62点，或3.46%，至1,730点。海岬型船日均获利重挫4.3%，报13,500美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌53点，或8.35%，至582点。日均获利下跌2%，至5,000美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)