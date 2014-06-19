更正-全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船舶运费回落(6月17日)

(更正：正文第三段译文有误，“巴拿马型船”改正为“海岬型船”)

路透6月16日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一下滑，因海岬型船和巴拿马型船运价回落。

乾散货运价指数跌26点，或2.87%，报880点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌35点，或2.02%，至1,695点。海岬型船日均获利重挫3%，报13,100美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌40点，或6.87%，至542点。日均获利下跌6.4%，至4,400美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)