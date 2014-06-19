更正-全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船运价指数劲升(6月18日)

(更正：正文第三段译文有误，“巴拿马型船”改正为“海岬型船”)

路透6月18日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三上涨，因海岬型船运价指数劲升。

乾散货运价指数升9，或1.05%，报867点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 大涨91点，或5.43%，至1,767点。海岬型船日均获利跌2.3%，报12,800美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌22点，或4.28%，至492点。日均获利下跌6.8%，至4,100美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)