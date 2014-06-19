更正-全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船运价指数劲升(6月18日)

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
(更正：正文第三段译文有误，“巴拿马型船”改正为“海岬型船”)
路透6月18日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三上涨，因海岬型船运价指数劲升。
乾散货运价指数升9，或1.05%，报867点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 大涨91点，或5.43%，至1,767点。海岬型船日均获利跌2.3%，报12,800美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。
波罗的海巴拿马型船运价指数 跌22点，或4.28%，至492点。日均获利下跌6.8%，至4,100美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。