全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船运价指数激升

路透6月19日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四上涨，因海岬型船运价指数劲升。

乾散货运价指数升35点，或4.04%，报902点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 大涨152点，或8.6%，至1,919点。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌18点，或3.66%，至474点。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)