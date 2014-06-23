版本:
中国
货币新闻 | 2014年 6月 24日 星期二 02:01 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，因较大型船舶运价走软

路透6月23日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一下滑，因海岬型船和巴拿马型船运价走软。

乾散货运价指数跌18点，或1.99%，报886点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下挫54点，或2.77%，至1,896点。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌9点，或1.95%，至452点。(完)

(编译 李军; 审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐