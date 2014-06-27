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货币新闻 | 2014年 6月 27日 星期五 23:59 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，受海岬型船运价走强带动

路透6月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五上涨，因海岬型船运价走强。

乾散货运价指数升7点，或0.85%，报831点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 大涨25点，或1.43%，至1,773点。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌4点，或0.95%，至419点。(完)

(编译 李军; 审校 母红)
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