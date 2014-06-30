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货币新闻 | 2014年 7月 1日 星期二 01:02 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，受大型船舶运价走强支撑

路透6月30日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一上涨，受助于海岬型船和巴拿马型船运价走强。

乾散货运价指数升19点，或2.3%，报850点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 大涨98点，或5.53%，至1,871点。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升4点，或0.95%，至423点。(完)

(编译 母红; 审校 李军)
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