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货币新闻 | 2014年 7月 2日 星期三 00:54 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数大涨，受大型船舶运价劲升支撑

路透7月1日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二大涨，受助于海岬型船和巴拿马型船运价劲升。

乾散货运价指数升44点，或5.18%，报894点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 大涨174点，或9.3%，至2,045点。日均获利大涨10.3%，报15,643美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升23点，或5.44%，至446点。日均获利跳升5.2%，至3,574美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)

(编译 李军; 审校 母红)
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