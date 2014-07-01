全球航运：波罗的海乾散货运价指数大涨，受大型船舶运价劲升支撑

芝加哥期市：玉米续涨，因担忧不利天气将迫使农户重新播种
路透悉尼5月4日 - 美国玉米周四小幅走高，连涨第二日，因关键产区近期天气湿度较大，令人担心一些农户可能需要重新种植最近播种的作物。
路透7月1日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二大涨，受助于海岬型船和巴拿马型船运价劲升。
乾散货运价指数升44点，或5.18%，报894点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 大涨174点，或9.3%，至2,045点。日均获利大涨10.3%，报15,643美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。
波罗的海巴拿马型船运价指数 升23点，或5.44%，至446点。日均获利跳升5.2%，至3,574美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透悉尼5月4日 - 美国玉米周四小幅走高，连涨第二日，因关键产区近期天气湿度较大，令人担心一些农户可能需要重新种植最近播种的作物。
目前中国被作为一个特例对待。欧盟调查人员在确定中国是否存在倾销行为时，将中国出口价格与美国等其他第三方国家进行对比，而不是将中国出口价格与其国内价格相比较。
0100 GMT时，现货金涨0.2%至每盎司1,240.81美元，周三曾跌1.5%，为去年11月23日以来最大单日跌幅，跌穿50日和200日移动均线。金价昨日盘中触及3月21日以来最低点1,236.01。