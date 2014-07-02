全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，因海岬型船运价回落

美股业绩：高通财报好于预期，缓解对其与苹果争端的担忧
路透4月19日 - 全球最大的智能手机芯片生产商高通(Qualcomm)公布季度营收和获利好于分析师预期，帮助缓解有关该公司与苹果纠纷的担忧。
路透7月2日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三下滑，因海岬型船运价回落。
乾散货运价指数跌4点，或0.45%，报890点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 下挫46点，或2.25%，至1,999点。日均获利跌2.9%，报15,196美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。
波罗的海巴拿马型船运价指数 升39点，或8.74%，至485点。日均获利升8.8%，至3,890美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透4月19日 - 全球最大的智能手机芯片生产商高通(Qualcomm)公布季度营收和获利好于分析师预期，帮助缓解有关该公司与苹果纠纷的担忧。
路透伦敦4月19日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周三获得国会同意，将提前进行选举。她称提前选举能让她在脱欧谈判中拥有更大权力，并帮助弥合英国的内部分歧。
路透上海4月20日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8947元附近，较上日贬值约283点。