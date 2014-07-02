全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，因海岬型船运价回落

路透7月2日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三下滑，因海岬型船运价回落。

乾散货运价指数跌4点，或0.45%，报890点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下挫46点，或2.25%，至1,999点。日均获利跌2.9%，报15,196美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升39点，或8.74%，至485点。日均获利升8.8%，至3,890美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)