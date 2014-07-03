全球航运：波罗的海乾散货运价指数持平，大型船舶运价涨跌互见

路透7月3日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四持平，大型舶船运价涨跌互见。

乾散货运价指数持稳在890点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下挫64点，或3.2%，至1,935点。日均获利跌3.5%，报14,657美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升72点，或14.85%，至557点。日均获利升14.7%，至4,462美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)