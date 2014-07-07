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货币新闻 | 2014年 7月 8日 星期二 01:08 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，因海岬型船运费大跌

路透7月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一下滑，因海岬型船运费降低。

乾散货运价指数跌5点，或0.56%，报888点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下挫56点，或3%，至1,808点。日均获利跌3.7%，报13,578美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升40点，或6.25%，至680点。日均获利升6.14%，至5,437美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)
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